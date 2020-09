Um homem com cerca de 25 anos morreu este domingo, na colisão entre dois automóveis no IC2, na zona de Alenquer, que provocou ainda um ferido grave, disse à Lusa fonte do CDOS de Lisboa.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa, o alerta para a colisão entre os dois veículos ligeiros de passageiros no IC2, no sentido Sul-Norte, na localidade de Marés, concelho de Alenquer, foi dado às 18:09.

O ferido grave, sobre o qual a fonte não soube dar detalhes, foi transportado para o Hospital de São José, em Lisboa.

No local estiveram 20 operacionais dos Bombeiros de Alenquer, apoiados por nove veículos, duas Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação (VMER), uma do hospital de Loures e outra do hospital de Torres Vedras.

Este acidente obrigou ao corte da circulação no IC2, que liga Lisboa e Porto, nos dois sentidos, até às 19:39.