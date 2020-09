A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa contribui para que esta informação, essencial para o esclarecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos Santa Casa Misericórdia de Lisboa

Uma loja maçónica portuguesa promoveu, neste último sábado, um jantar-gala num hotel de luxo do resort Penha Longa, em Sintra, segundo o Correio da Manhã, que acrescenta que vários maçons se recusaram a participar e criticaram a organização por estar a realizar um evento com tantas pessoas numa altura de pandemia e de risco de segunda vaga de infeções.

O evento foi da responsabiliade da Grande Loja Soberana de Portugal (GLSP), uma das várias lojas maçónicas que existem no nosso País, liderada por João Pestana Dias. Cerca de 200 pessoas terão participado no jantar celebrado no Ritz Carlton. Foi um jantar de gala, em “honra das senhoras”, e que marcava, também, o segundo aniversário da Grande Loja Soberana de Portugal.

Cada entrada custava 35 euros por pessoa, com dress code: fatos de gala. O Correio da Manhã acrescenta que durante o dia os homens estiveram sozinhos em Sintra, e só à noite se juntaram as mulheres, que tiveram direito a uma noite especial – afinal, o jantar também era em sua honra.

A gestão da unidade hoteleira, porém, contactados pelo jornal, garantiu não ter conhecimento da organização e realização do jantar.