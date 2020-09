A Worten contribui para que esta informação, essencial para o conhecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos. Worten

Centenas de pessoas participaram neste domingo numa onda de protestos em várias das zonas de Madrid afetadas pelas restrições de mobilidade, que entram em vigor na segunda-feira. Medidas que deverão manter-se durante pelo menos duas semanas e que irão afetar mais de 850 mil cidadãos — 13% da população da capital espanhola — que vivem em locais da cidade onde se registou um maior aumento de casos de Covid-19.

Segundo relata o El País, uma das maiores concentrações decorreu junto à Assembleia da Comunidade de Madrid e assistiram-se a “alguns momentos de tensão” com a polícia, que travava as pessoas que tentavam aproximar-se do edifício.

Ambiente cargado frente a la Asamblea de Madrid. Varias personas se sientan frente a la policía mientras que los manifestantes siguen agolpándose a las puertas del edificio. Los agentes, a empujones algunos periodistas. pic.twitter.com/VyM1NmuAZJ — nachogallello ???? (@nachogallello) September 20, 2020

“Não é confinamento, é luta de classes” e “estas são as nossas armas” foram alguns dos gritos das pessoas que se encontravam perto da Assembleia.

No distrito de Villa de Vallecas, centenas de jovens e adultos pediram a demissão da presidente da comunidade autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso — que impôs as medidas restritivas — e gritavam por “menos polícia e mais saúde”, lê-se no El Mundo.

Para os manifestantes, as medidas aplicadas aos bairros mais pobres de Madrid são “discriminatórias e ineficazes” e exigem um maior investimento nos bairros, bem como um reforço nos transportes públicos. Houve ainda protestos em Villaverde Alto, Villaverde Bajo, Carabanchel, Arganzuela, entre outros locais.

Estas manifestações surgem após uma convocatória feita pela Federação das Associações de Moradores de Madrid, através das redes sociais, para protestos “pacíficos” e onde se deveriam “respeitar a todo o momento as medidas de segurança sanitária e o distanciamento social”. Para as 19 horas (20 horas em Lisboa) estão marcadas novas manifestações para os distritos de Usera e Latina. Já na sexta-feira houve uma concentração na Porta do Sol também para protestar contra as medidas anunciadas por Ayuso.

Nas 37 áreas sanitárias onde serão aplicadas as restrições de mobilidade, as pessoas poderão sair para trabalhar, levar os filhos à escola ou ir ao médico e o limite de pessoas nos ajuntamentos é de seis. Os estabelecimentos vão ter sua capacidade reduzida para metade e terão de encerrar às 22h. Os jardins e os parques vão estar fechados.

Este domingo, os cidadãos que vivam nestas áreas afetadas poderão aceder ao site da Comunidade de Madrid para aceder aos formulários para poderem justificar as suas deslocações. A polícia espanhola vai estar a fazer controlo aleatórios a partir de segunda-feira, mas só irá multar a partir das 48 horas seguintes, isto é, nos primeiros dois dias, os controlos serão apenas de carácter informativo, lê-se no El País.