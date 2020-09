O Moreirense entrou este domingo da melhor maneira na I Liga de futebol, ao receber e vencer o Farense por 2-0, num jogo que marcou o regresso dos algarvios ao escalão maior 18 anos depois.

A formação de Moreira de Cónegos, que por seu turno tem-se estabilizado na primeira divisão, adiantou-se cedo no marcador, logo aos dois minutos, por Fábio Abreu, tendo Pedro Nuno, aos 55, anotado o golo da tranquilidade, numa altura em que os algarvios já jogavam com menos uma unidade, depois da expulsão, aos 49 minutos, do guarda-redes Defendi.

Com esta vitória, a equipa de Moreira de Cónegos junta-se na liderança a Benfica, FC Porto, Santa Clara e Belenenses SAD, enquanto o Farense está na parte baixa da tabela com Vitória de Guimarães, Sporting de Braga, Marítimo e Famalicão.