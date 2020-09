O novo líder do PS/Madeira, Paulo Cafôfo, afirmou neste domingo que vai estar “sempre contra” o centralismo do Estado e garantiu que o seu projeto político assenta na criação de oportunidades e na transparência democrática.

Estaremos sempre contra um Estado centralista e que menorize as autonomias”, declarou no encerramento do XIX congresso regional do PS, no Funchal, no qual foi confirmado décimo presidente do partido na região, depois de ter sido eleito em julho, numas internas em que foi o único candidato.