O PS continua a liderar as intenções de voto nas legislativas, com 37,3%, mas desceu três pontos percentuais em relação a julho, tal como o PSD. A sondagem realizada pela Aximage para a TSF e para o JN, entre os dias 12 e 15 de setembro, mostra também uma queda também de três pontos percentuais no partido liderado por Rui Rio, registando 23,9% das intenções de voto.

Aliás tanto o líder social-democrata como o líder socialista sofreram quedas no que toca a avaliações positivas quanto o desempenho: António Costa, apesar de ser o único líder partidário com mais avaliações positivas (51%) do que negativas (31%), perdeu 13 pontos percentuais este mês relativamente a julho, enquanto Rui Rio perdeu 16.

Tanto Costa como Rio viram as suas avaliações negativas aumentarem entre julho e setembro: 13 pontos percentuais e 4 pontos percentuais respetivamente. O líder do PAN, André Silva, registou um aumento nas suas avaliações positivas — passou de 15% para 22% — e uma descida nas negativas — de 42% para 33% —, enquanto Jerónimo de Sousa aumentou 14 pontos percentuais no que toca às avaliações negativas. É o líder partidário com mais avaliações negativas (59%), à frente de André Ventura, com 56%.

Relativamente às intenções de voto para as legislativas, em terceiro lugar está o Bloco de Esquerda, com 8,3%, sendo que o CDS é o partido no final da lista, com 1,1% das intenções de voto.