No âmbito da iniciativa “Hoje Conversas. Amanhã és Pro”, tendo o tema da Educação como enquadramento, o Observador, numa parceria com o Santander, volta a reunir convidados de destaque, de várias áreas do mundo da Educação, para conversar sobre os diversos temas numa fase em que o regresso às aulas está na ordem do dia.

A quarta conversa virtual realiza-se já no próximo dia 23 de Setembro, às 18h30, e será transmitida em direto aqui, no site do Observador, redes sociais, e redes sociais do Santander.

A jornalista Laurinda Alves vai moderar um deabte sobre o tema A melhor escola do Mundo é a que ensina a aprender com três convidados de excelência que a partir de suas casas, vão partilhar as suas experiências e opiniões sobre o tema.

Dando continuidade ao modelo já inaugurado vão estar connosco Pedro Santa-Clara – Professor Catedrático e Director da Escola 42 Lisboa, Rogério Colaço – Presidente Instituto Superior Técnico e Cristina Albuquerque – Vice-reitora Universidade Coimbra.

A entrada é gratuita e aberta a todos os que queiram assistir online a esta iniciativa do Observador e Santander.

Se está interessado em juntar-se a nós no dia 23 de Setembro, terá apenas de reservar o dia e hora na sua agenda, e aceder ao Observador, ou redes sociais, para não perder esta conversa sobre um dos temas do momento que paira em todas as mentes de quem tem filhos, ou estuda. Como vamos encarar a Educação no novo “mundo normal” e neste regresso às rotinas? Como deverá ser, a partir de agora, a melhor metodologia de ensino?

Tome nota: dia 23 de Setembro, às 18h30, no site do Observador, num computador ou telemóvel perto de si.

