O Bloco de Esquerda (BE) pediu esclarecimentos ao Governo sobre a conclusão das obras de eletrificação de toda a Linha Ferroviária do Douro e a sua reativação até Barca d’Alva e Espanha, informou esta segunda-feira o partido.

O BE, através de uma pergunta entregue na Assembleia da República no dia 14, esta segunda-feira divulgada, questionou o ministério das Infraestruturas e Habitação sobre a Linha do Douro, que atualmente se estende do Porto até ao Pocinho.

“Na linha do Douro, os projetos de investimento precisam de sair do papel e ser efetivamente concretizados. São eles a eletrificação de toda a linha, a renovação das carruagens e locomotivas e o reforço dos horários, de modo a conciliar o turismo com a população local que depende dessa ligação para as suas deslocações”, defendeu o Bloco. O partido acrescentou que “importa também iniciar a reativação da Linha do Douro até Barca d’Alva (atualmente encerrado), assim como a muito reclamada ligação a Espanha”.

A coordenadora do grupo parlamentar do BE da Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, Isabel Pires, fez recentemente uma viagem de ida e volta Régua-Pocinho e disse ter identificado “vários problemas”, como “carruagens muito antigas, uma linha a precisar de requalificação e que já deveria ter sido eletrificada e ainda não foi”.

“Temos uma aposta no turismo nesta linha específica que tem deixado as populações que necessitam de fazer esta viagem com muitas poucas condições para o fazer. No inverno, existem problemas de carruagens extremamente frias e no verão extremamente quentes”, afirmou, apontando ainda “falta de condições para os próprios trabalhadores”.

O grupo parlamentar do BE perguntou também ao Governo se está “ciente desta situação” na Linha do Douro e quando prevê executar as obras de modernização “prometidas” no plano Ferrovia 2020. Pediu ainda esclarecimentos sobre a “conclusão das obras de eletrificação de toda a linha do Douro” e sobre o prazo para “iniciar a reativação da Linha do Douro até Barca d’Alva, assim como a muito reclamada ligação a Espanha”.

Em 2019, a Infraestruturas de Portugal concluiu a empreitada de eletrificação e renovação integral de via do troço da Linha do Douro entre Caíde e Marco de Canaveses.