A Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) deu início a um processo administrativo para reavaliar a idoneidade de Artur Trindade, presidente do OMIP, a bolsa portuguesa de eletricidade, com vista à sua suspensão preventiva. O antigo secretário de Estado da Energia foi constituído arguido no caso EDP este verão.

O supervisor do mercado adianta que em “função dos elementos já apurados pela CMVM e dos riscos subjacentes, o referido procedimento administrativo prevê, como medida cautelar, a emissão de uma ordem da CMVM com vista a assegurar a abstenção preventiva de Artur Álvaro Laureano Homem da Trindade do exercício das suas funções de administração naquelas entidades até ser proferida decisão no processo administrativo de reavaliação da adequação para o exercício das referidas funções”.

A CMVM conferiu aos interessados a possibilidade de se pronunciarem sobre o conteúdo da ordem, garantindo o exercício do contraditório, tendo os mesmos dez dias úteis para o fazerem. A notificação seguiu para o presidente do OMIP e para os restantes administradores.

Artur Trindade, secretário de Estado da Energia entre 2012 e 2015, foi constituído arguido no caso EDP este verão. Uma das suspeitas investigadas pelo Ministério Público é a contratação do pai, Artur Trindade, pela elétrica como consultor enquanto o filho tinha responsabilidades governativas na área da energia. A suspensão, ainda provisória, de funções como presidente do operador da bolsa de eletricidade, acontece depois de os dois principais executivos da EDP, António Mexia e João Manso Neto, terem visto suspensos o exercícios dos seus cargos na empresa, mas aqui por ordem judicial e como medida de coação do inquérito criminal.

Neste caso, a CMVM considera que existe “uma dúvida fundada sobre a adequação de Artur Álvaro Laureano Homem da Trindade para o desempenho dos cargos regula­dos que ocupa, prejudicando a confiança necessária de investidores e demais agentes económicos no funcionamento eficiente dos mercados, e constituindo um risco para a estabilidade do sistema financeiro, o qual é ainda mais relevante estando em causa uma sociedade gestora de um mercado regulamentado e uma câmara de compensação e contraparte central, duas estruturas fundamentais para o regular funcionamento dos mercados de capitais e, assim sendo, para a estabilidade financeira.”

Uma das matérias que foi já alvo de averiguações judicial foi a própria nomeação de Artur Trindade para a presidência do OMIP, o polo português da bolsa de eletricidade ibérica onde são feitas as compras de eletricidade a prazo. A EDP é um dos acionistas minoritários do OMIP, ainda que o nome do antigo secretário de Estado tenha sido indicado pelo seu sucessor no cargo, o socialista Jorge Seguro Sanches.

Entretanto os procuradores têm tentado estabelecer ligações entre outros parentes do ex-governante e a elétrica. Artur Trindade já foi interrogado no quadro deste inquérito.

A CMVM tem a supervisão do OMIP, designadamente em matéria de idoneidade e avaliação de adequação dos titulares de cargos em entidades gestoras de mercado regulamentado. O supervisor destaca a importância desta avaliação para “a retoma da confiança dos investidores e dos agentes do mercado no sistema financeiro, razão pela qual figura entre as prioridades de atuação da CMVM. Na verdade, a densificação do conceito de idoneidade estabelece como ele­mento nuclear a adoção de comportamentos compatíveis com a preservação da confiança do mercado”.