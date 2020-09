O copiloto, de 38 anos e de nacionalidade espanhola, foi encontrado morto esta segunda-feira em sua casa, em Babilafuente, onde se encontrava a recuperar dos ferimentos graves provocados pela queda do avião ‘Canadair’ em 8 de agosto, segundo o jornal A Voz da Galiza.

Por sua vez, o jornal Faro de Vigo avança, citando o diário La Gaceta, que se aguardam os resultados da autópsia para determinar as causas da morte.

O acidente com o avião que combatia um incêndio no Parque Nacional da Peneda-Gerês, em Lindoso, concelho de Ponte da Barca, no distrito de Viana do Castelo, vitimou no dia 08 de agosto um piloto, de nacionalidade portuguesa de 65 anos.

No dia do acidente, o copiloto foi transportado para o Hospital de Braga e, no dia 15 de agosto, transferido para o hospital Virgen de la Vega, em Salamanca, onde acabou por ser operado, explica o Faro de Vigo.

“Depois de receber alta médica foi recebido como um herói em Babilafuente, onde permaneceu todo este tempo para a sua recuperação”, afirma o jornal espanhol.