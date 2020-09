A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa contribui para que esta informação, essencial para o esclarecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos Santa Casa Misericórdia de Lisboa

O Centro Social Bonitos de Amorim, na Póvoa de Varzim, distrito do Porto, revelou esta segunda-feira que suspendeu até dia 30 toda atividade, direcionada a criança e idosos, após terem sido detetados 13 casos positivos de Covid-19 na instituição.

A informação foi dada à Agência Lusa por Domingos Santos, presidente da direção do Centro Social, um dos elementos que também testou positivo ao novo coronavírus e explicou que habitualmente frequentam as instalações do centro social cerca de 300 pessoas, distribuídas pelo centro de dia, creche, jardim pré-escolar e centro de estudos.

Além de mim, há mais 12 casos, sendo 11 funcionários e uma criança. Assim que detetámos a primeira situação, na quinta-feira, suspendemos toda atividade e seguimos as indiciações das autoridades de saúde”, disse.

As atividades vão ficar interrompidas até 30 de setembro, acrescentou.

Nestas situações não vale a pena esconder nem protelar a situação. É preciso agir o mais cedo possível. Por isso, ativamos os planos que tínhamos preparados. Fechamos as instalações e mandámos toda a gente para casa. Já fizemos a desinfeção dos espaços e seguimos os procedimentos recomendados pela Direção Geral de Saúde”, vincou Domingos Santos.

Sem aparente relação com esta situação no Centro Social Bonitos de Amorim, foram detetados outros três casos de Covid-19 entre alunos de uma academia de dança da cidade, disse à Lusa fonte da instituição. Um dos casos é um estudante de um estabelecimento de ensino privado da cidade, que de imediato colocou toda turma, e a respetiva professora, em isolamento profilático, acrescentou a docente.

O concelho de Póvoa de Varzim registou, na última semana, 68 novos infetados com Covid-19. Segundo os dados mais recentes da Direção-Geral de Saúde, desde o início da pandemia registarem-se, neste município nortenho, 537, casos do novo coronavírus.