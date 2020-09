Seis homens foram detidos na sexta-feira por serem suspeitos do crime de tráfico de droga na região de Lisboa, mas com especial incidência no concelho da Amadora, divulgou esta segunda-feira o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis).

Em comunicado, o Cometlis refere que dois destes seis detidos, com idades compreendidas entre os 22 e os 34 anos, ficaram em prisão preventiva, após terem sido presentes no Tribunal de Sintra.

A nota adianta que a detenção destes seis homens, que são suspeitos da prática do crime de tráfico de droga e de posse de arma proibida, ocorreu após a realização de uma busca domiciliária numa quinta do distrito de Setúbal.

Os detidos são suspeitos de se dedicarem ao abastecimento de grandes quantidades de estupefaciente na zona de Lisboa e em especial na Amadora, fazendo da quinta onde foram detidos o seu ‘porto seguro’ e plataforma de distribuição para a zona de Lisboa, após aquisição do produto estupefaciente no sul do país”, explica a PSP.

Na sequência das buscas domiciliárias, as autoridades apreenderam 40.000 doses individuais de haxixe, duas armas de fogo, dois carros, 10 mil euros em dinheiro e diverso material de telecomunicações.

Esta operação contou com o apoio da Guarda Nacional Republicana.