A Worten contribui para que esta informação, essencial para o conhecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos. Worten

Dezoito crianças e duas funcionárias de um jardim-de-infância de Alpendurada, Marco de Canaveses, distrito do Porto, estão em isolamento e a realizar testes à Covid-19, depois de uma educadora ter testado positivo, disse à Lusa fonte autárquica.

Domingos Neves, presidente da Junta de Freguesia de Alpendurada, Várzea e Torrão, informou que a situação foi detetada na sexta-feira, “tendo sido tomadas todas as medidas de segurança”.

“Os alunos daquela sala foram mandados para casa, bem como as funcionárias”, acrescentou o autarca. Por precaução, a junta de freguesia decidiu realizar testes a todos os alunos, educadoras e funcionárias do jardim de infância. “Os testes realizados até agora deram negativo, mas ainda aguardamos resultados”, indicou.

No sábado e no domingo a junta de freguesia procedeu à desinfeção da escola. “Hoje, outra turma da mesma escola regressou normalmente ao estabelecimento e a situação está controlada”, salientou Domingos Neves.

A pandemia de Covid-19 já provocou pelo menos 961.531 mortos e mais de 31,1 milhões de casos de infeção em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP. Em Portugal, morreram 1.912 pessoas dos 68.577 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde. A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.