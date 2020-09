A Worten contribui para que esta informação, essencial para o conhecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos. Worten

O outono chega e traz a chuva, mas a pandemia de Covid-19 permanece uma constante e por isso a pergunta impõe-se: “O que fazer se a máscara se molhar com a chuva?”. O mesmo que já fazíamos no verão. Marisa Elisa Calle, professora de Epidemologia e Medicina preventiva na Universidade Complutense de Madrid diz ao El País que as devemos trocar, porque a humidade reduz a sua eficácia.

As máscaras cirúrgicas, por norma, são constituídas por um material hidrófugo (que preserva a humidade) que evita as fugas de água, explica a farmacêutica Gemma del Caño. Mas se a máscara se molha, a eficácia da filtragem reduz. No caso das máscaras reutilizáveis, a OMS recomenda que se deixe secar a máscara antes de voltar a colocá-la. Gemma del Caño aconselha a que se leve sempre duas máscaras limpas numa caixa ou numa bolsa de papel. “As bolsas de plástico não são recomendáveis para guardar as máscaras porque criam um ambiente mais propenso ao desenvolvimento de novas bactérias.”

Os especialistas distinguem ainda humidade do exterior, como a da chuva, e a dos fluídos corporais, como o suor e a saliva. “As máscaras servem para prevenção e proteção da população. Então, andar com uma máscara apertada e molhada não faz sentido” diz o anestesista e reanimador David Callejo Crespo à Verne que, durante o verão alertou na sua conta de Instagram para a importância de trocar a máscara.

O guarda-chuva é a melhor forma de proteger as máscaras da chuva. David Callejo Crespo não recomenda outros métodos, com o colocar plástico por cima da máscara. “Vamos tocar mais na cara e ainda não vi nada que as possa proteger. O melhor é o guarda-chuva e trocar as máscaras quando se molharem”.

Os especialistas recomendam que se mude de máscara a cada quatro horas, estejam molhadas ou não. “Com o tempo vão perdendo eficácia e, além disso, devido à humidade que se produz pela respiração, aumenta o crescimento de microorganismos e a possibilidade de que se convertam de os mesmos se converterem numa fonte de infecção”, explica José Miguel Rodríguez González, chefe de pneumologia do Hospital Universitário Príncipe de Astúrias.