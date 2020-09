O Facebook ameaça abandonar a União Europeia caso seja obrigado a não partilhar os dados dos utilizadores europeus com os Estados Unidos da América. A intenção foi revelada ao Supremo Tribunal da Irlanda, de acordo com o jornal espanhol El Mundo.

No passado dia 10, a Comissão de Proteção de Dados da Irlanda, o principal regulador de privacidade do Facebook na Europa, iniciou uma investigação sobre a forma como a empresa de Mark Zuckerberg transfere dados da União Europeia para os EUA.

O Facebook poderá ser forçado a parar de enviar os dados, caso os tribunais concluam que algumas dessas transferências não protegem os utilizadores europeus de serem alvo de espionagem por parte do governo norte-americano.

A justiça irlandesa ordenou a suspensão da transferência de dados, enquanto a disputa legal entre a empresa e o regulador não está resolvida. O Facebook recorreu da decisão, argumentando que a proibição teria um grande impacto nas suas operações.

Caso o Facebook esteja sujeito a uma suspensão completa dos dados de utilizadores para os Estados Unidos, como parece ser a proposta da Comissão de Proteção de Dados, não está claro como é que o Facebook, nestas circunstâncias, poderia continuar a fornecer os serviços do Facebook e Instagram na União Europeia”, explicou a empresa num documento enviado ao Supremo Tribunal da Irlanda.

A gigante norte-americana recordou ainda, no mesmo documento, que as suas aplicações ajudaram a gerar vendas de 208 milhões de euros a 7.700 empresas de toda a Europa. Segundo dados da empresa, 305 milhões de pessoas usam diariamente os serviços do Facebook no continente europeu.