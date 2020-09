Há 44 dias num hotel de luxo em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, as despesas de Juan Carlos já ultrapassam os 260 mil euros — só em alojamento — e o rei emérito mal pode esperar por regressar a Espanha.

Segundo jornal El Español, o monarca está alojado, desde o dia 3 de agosto, no terceiro hotel mais caro do mundo, o Emirates Palace, onde já tinha ficado hospedado noutras ocasiões em que esteve em Abu Dhabi. O hotel de luxo, com uma praia privada de cerca de 1,3 quilómetros, 14 restaurantes, heliportos e centro comercial, tem 22 quartos especificamente para receber chefes de Estado e é num deles que está Juan Carlos. O custo por noite? Seis mil euros, pelo que a fatura já chega aos 264 mil euros, tendo em conta que o rei emérito já lá está mais de um mês.

De acordo com o jornal espanhol, que cita fontes próximas da monarca, Juan Carlos pouco mais faz do que estar no seu quarto — com 280 metros quadrados, um terraço com vista para o mar, e com serviço de mordomo 24 horas por dia —ir ao ginásio e falar ao telefone com várias pessoas, desde os amigos à filha mais velha, a infanta Elena, mas sobretudo com o seu advogado.

Por muito luxo que tenhas, se estás sozinho, ficas aborrecido, é deprimente“, conta um amigo próximo, referindo que Juan Carlos foi para Abu Dhabi com uma equipa de três polícia. “Ele está muito sozinho e sem grande coisa para a fazer.“

O rei emérito está desejoso de regressar a Espanha e passa o dia a falar com o advogado Javier Sánchez Junco para “ter uma desculpa” regressar ao país. Aliás, aos amigos já disse que quer estar no país em outubro para participar numa regata: “Digo-te já que na Zarzuela [residência dos Reis de Espanha] ninguém tem pressa.”

Atualmente, não existe nenhuma acusação formal contra Juan Carlos e continua a decorrer uma investigação sobre suspeitas de delito de corrupção do rei emérito na construção do comboio de alta velocidade entre Medina e Meca, na Arábia Saudita, no Supremo Tribunal espanhol — que deveria ter tomado uma decisão em agosto.