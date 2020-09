A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou esta segunda-feira que a economia da zona euro continua a necessitar de apoio dos estímulos orçamentais e monetários. Num discurso na Assembleia Parlamentar franco-alemã, Lagarde disse que nos últimos seis meses, “o BCE não foi a única alternativa”.

As nossas medidas foram complementadas com respostas orçamentais enérgicas a nível nacional e europeu. Este foi um fator importante para aliviar o impacto da pandemia no mercado laboral e nos empréstimos bancários”, apontou.