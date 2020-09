Ela é uma manequim russa que deu cartas no mundo da moda, sobretudo nos anos 2000. Ele é um dos herdeiros do maior império de moda de luxo do mundo. Juntos desde 2011, Natalia Vodianova e Antoine Arnault somam cerca de nove anos de vida em conjunto, dois filhos — Maxim e Roman — e um casamento programado para junho deste ano. A pandemia trocou-lhes as voltas, mas os dois deram oficialmente o nó.

O anúncio chegou esta segunda-feira, através do Instagram da manequim de 38 anos. Em vez da festa exuberante a que o estatuto de ambos convidaria, Natalia e Antoine, que é cinco anos mais velho, trocaram votos numa cerimónia modesta, no histórico edifício da câmara de Paris.

À saída, como se vê no vídeo partilhado por Vodianova, um pequeno grupo (tudo leva a crer que de convidados) atirou pétalas brancas sobre o casal. A manequim vestiu-se de acordo com a ocasião, com um modelo cintado, acima do tornozelo e com colarinhos e ombros volumosos.

Para Antoine, o segundo dos cinco filhos do bilionário francês Bernard Arnault, este é o primeiro casamento. Envolvido nos negócios da família — o grupo que detém marcas como a Dior, a Louis Vuitton, a Fendi e a Givenchy, entre muitas outras — acumula atualmente os cargos de diretor de comunicação da LVMH, de CEO da marca de luxo italiana Berluti e de presidente da Loro Piana. A fortuna da família ronda os 95 mil milhões de euros, com o patriarca Bernard no terceiro lugar da lista dos mais ricos do mundo (2020) da revista Forbes, apenas atrás de Jeff Bezos e Bill Gates.

Natalia Vodianova tem três filhos do casamento anterior (o mais velho tem 18 anos), uma união de uma década com o aristocrata britânico Justin Portman.

A manequim e o empresário Antoine Arnault estão longe de ser as primeiras figuras públicas a verem os planos para o casamento afetados pela pandemia. Em julho, também a princesa Beatrice teve de optar por uma cerimónia secreta em Windsor. Na última semana, por constrangimentos pandémicos ou não, foram as imagens do inusitado casamento de Lily Allen que inundaram as redes sociais.