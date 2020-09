O Tribunal de Guimarães aplicou prisão preventiva a um homem de 44 anos por injúrias, ameaças e agressão a um agente da PSP, naquela cidade do distrito de Braga, anunciou esta segunda-feira aquela força policial.

Em comunicado, a PSP refere que o agente teve de receber tratamento hospitalar. Acrescenta que o suspeito “está referenciado por vários ilícitos criminais” e estava em prisão domiciliária, com vigilância eletrónica, tendo desrespeitado essa medida de coação.

Os factos ocorreram na sexta-feira, na sequência de uma “desordem” numa instituição bancária, tendo o agente da PSP encontrado o suspeito “completamente alterado, a gesticular contra um casal”. Perante a intervenção do agente, o suspeito terá começado a injuriar e ameaçar o polícia, “gesticulando com o punho cerrado, ameaçando-o de que lhe partia a cabeça”, chegando a dar-lhe um empurrão e um soco no pescoço.

Segundo o comunicado, trata-se de uma pessoa “extremamente violenta”, que só foi possível algemar com a ajuda de mais dois polícias e mais dois elementos pertencentes à GNR, “que por coincidência estavam a passar no local”.