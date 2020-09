A Worten contribui para que esta informação, essencial para o conhecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos. Worten

Cinco tenistas foram excluídos do qualifying para Roland Garros, terceiro Grand Slam da temporada, dois por infeção com o novo coronavírus e outros três por serem “casos de contacto”, anunciou a organização do torneio parisiense.

“A direção do torneio de Roland Garros confirma que dois jogadores das eliminatórias testaram positivo à Covid-19 e outros três foram declarados casos de contacto”, lê-se no comunicado do ‘major’ francês.

O torneio de Roland Garros vai decorrer entre domingo e 11 de outubro, depois de ter sido adiado devido à pandemia.

Os portugueses Pedro Sousa, João Domingues e Frederico Ferreira Silva estão a disputar a fase de qualificação, que arrancou hoje, tentando juntar-se a João Sousa no quadro principal.