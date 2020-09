A Academia Ponto Verde, da Sociedade Ponto Verde, começou esta segunda-feira uma nova edição, com as escolas a poderem inscrever-se até final do ano para ganharem prémios sensibilizando para a reciclagem.

A Academia é uma iniciativa da Sociedade Ponto Verde, que coincide com o início do ano letivo, e lança a partir desta segunda-feira um concurso direcionado às escolas do 2º e 3º ciclos, ensino secundário e profissional, procurando que participem mensalmente em passatempos e desafios que dão prémios.

As escolas podem inscrever-se através dos professores (na página da Sociedade Ponto Verde) e somam pontos ao longo do ano letivo. Em maio são conhecidas e premiadas as escolas vencedoras.

O objetivo do concurso é sensibilizar para as melhores práticas ambientais e incentivar o aumento da reciclagem nas escolas. Engloba provas como passatempos interativos ou desafios para a realização de atividades criativas, ou mesmo a implementação de um plano de ação para promover o aumento da separação de embalagens nas escolas.

O concurso estende-se a nível nacional para que todas as escolas tenham a possibilidade de participar e de mobilizar os seus alunos para os desafios que mensalmente lhes vão ser colocados. Queremos que no final do dia as crianças e jovens cheguem a casa e possam partilhar com a família os conhecimentos e boas práticas que adquiriram com este concurso”, diz Ana Isabel Trigo Morais, presidente da Sociedade Ponto Verde, citada num comunicado esta segunda-feira divulgado.

A iniciativa tem este ano como embaixador o músico Francisco Murta, conhecido também pelo empenho nas questões ambientais, sustentabilidade e proteção do planeta. Diz, também citado no comunicado, que se associa ao projeto por acreditar que os hábitos sustentáveis devem começar na infância, sendo que a escola pode “ter esse papel fundamental”.

A Sociedade Ponto Verde tem por missão organizar e gerir a retoma e valorização de resíduos de embalagens, promovendo a economia circular através da implementação do Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens (SIGRE).