Chegou a Alcochete aos 12 anos, foi promovido à equipa principal aos 16, estreou-se na Primeira Liga aos 17 e saiu para Inglaterra e para o Manchester United aos 18. Em resumo, Cristiano Ronaldo passou seis anos a viver na Academia do Sporting, na margem sul do Tejo, e foi ali que realizou parte da formação. Esta segunda-feira, em jeito de homenagem, o clube anunciou que o coração do futebol leonino vai passar a chamar-se Academia Cristiano Ronaldo.

“É com enorme honra que o Sporting Clube de Portugal informa que a Academia do Clube passará a chamar-se Academia Cristiano Ronaldo. O bom filho a casa torna e a casa que fez crescer Cristiano Ronaldo acolhe agora o seu nome em homenagem àquele que se tornou o melhor jogador português de todos os tempos, melhor jogador do Mundo galardoado com cinco Bolas de Ouro e capitão da selecção nacional campeã da Europa e da Liga das Nações”, pode ler-se no comunicado divulgado pelos leões, que faz depois um breve resumo da passagem do agora avançado da Juventus pelo clube.

“Cristiano Ronaldo juntou-se à família Leonina em 1997 com 12 anos de idade. A 14 de Agosto de 2002, com apenas 17 anos, estreou-se na equipa sénior contra o FC Internazionale Milano. A Academia imortalizará assim o nome do maior símbolo de sempre que formou e que será inspiração a seguir para todos os mais jovens talentos”, acrescenta a nota. O Sporting indica ainda que a inauguração oficial da nova nomenclatura da Academia irá acontecer em “data a anunciar” e “assim que as condições o permitam”.

O clube revela ainda que a homenagem a Cristiano Ronaldo está enquadrada num “projeto de reconhecimento a várias referências do clube”, incluindo “alguns dos maiores talentos produzidos pela Academia”, e que alguns dos campos de treino vão receber também os nomes desses jogadores, numa lista a anunciar brevemente. Outra das ações deste projeto, que foi entretanto divulgada, está relacionada com as imagens de antigas glórias do clube nas portas do Estádio José Alvalade. Vítor Damas estará na porta 1, Hilário na 2 e Francisco Stromp, Jordão, os Cinco Violinos, Yazalde e Manuel Fernandes ocuparão sucessivamente as seguintes, até à 7.

“A Academia Cristiano Ronaldo representará o ADN Sporting na sua excelência e seguirá os destinos daquele que agora lhe dá o nome: ser a melhor do Mundo. Parabéns ao jogador Cristiano por todo o seu percurso, obrigado ao Leão Ronaldo por todo o seu Esforço, Dedicação, Devoção e Glória. Uma vez Leão, Leão sempre!”, termina o comunicado leonino.