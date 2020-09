A União Audiovisual, de apoio a trabalhadores da Cultura cujo trabalho foi afetado pela Covid-19, realiza concertos em Évora, esta quinta-feira e sábado, com The Legendary Tigerman, Dead Combo, OMIRI e Duarte.

“Já aconteceu uma coisa idêntica em Lisboa, no final de julho, com um concerto do The Legendary Tigerman, no Village Undergound, mas agora esta iniciativa em Évora junta vários espetáculos e diversos artistas, divididos por dois dias de programação”, realçou Manuel Chambel, da União Audiovisual, à agência Lusa, em agosto, quando do anúncio da inciativa. Segundo o responsável, os concertos de Évora são “o maior evento promovido pela União Audiovisual”, até ao momento.

A iniciativa, organizada também pela Câmara de Évora e pela Sociedade Operária de Instrução e Recreio (SOIR) Joaquim António d’Aguiar, vai ter lugar na Arena D’Évora e, além do bilhete diário ter “um preço acessível” de cinco euros, cada pessoa do público é obrigada a levar um saco com bens essenciais não perecíveis.

“Nenhum dos artistas vai cobrar “cachet”, todos aceitaram fazer o espetáculo só com pagamento de despesas, porque o objetivo do evento é fazer uma mega-recolha de bens alimentares”, que serão depois entregues a “colegas do meio audiovisual e da Cultura que estão a passar por dificuldades”, destacou Manuel Chambel. E essa é, precisamente, a ideia central que levou à criação deste grupo informal de profissionais do ramo do audiovisual, que se reuniu no início da pandemia da Covid-19.

A União Audiovisual, num documento enviado à Lusa, explicou que tem como objetivo exclusivo o de “ajudar com bens alimentares os profissionais da área artística e audiovisual, que viram o seu trabalho cancelado ou adiado”, até tempo incerto. “Aqui no Alentejo ajudamos apenas uma pessoa, mas em Lisboa, no Porto, no Algarve e por outros locais são muitas mais semanalmente. Para uma estrutura não organizada como a nossa, que surgiu apenas do companheirismo e da solidariedade, este apoio já começa a tomar uma proporção grande, o que nos levou a organizar-nos”, relatou Manuel Chambel.

Com os concertos em Évora, “queremos fazer aquilo que mais gostamos, que é espetáculos e montar eventos, desenvolver um trabalho que achamos que é porreiro e digno para o público e, ao mesmo tempo, queremos que as pessoas se divirtam e contribuam para uma causa nobre”, vincou.

No concerto inaugural, esta quinta-feira, a partir das 21h30, oo “pontapé de saída” é dado pelo fadista Duarte, natural da terra, com a participação do grupo Cantares de Évora, seguindo-se um espetáculo dos Dead Combo, com banda.

O cartaz do segundo e último dia arranca, também à noite, com OMIRI, acompanhado pelo grupo Cantares de Évora, com quem já trabalhou anteriormente. A iniciativa encerra com The Legendary Tigerman e a sua banda.