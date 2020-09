A preocupação da Amazon com a sustentabilidade ambiental faz-se de grandes números. A gigante do comércio electrónico não só protagonizou a maior encomenda de sempre de veículos eléctricos (100 mil furgões a bateria à Rivian para colocar na estrada até 2030, 10 mil dos quais devem ser entregues até 2022), como vai colocar 2000 milhões de dólares num programa dedicado à redução das emissões. Em linha com esse desígnio, prepara-se para investir num novo ramo de negócio: a reciclagem das baterias usadas de veículos eléctricos.

Parte dos referidos 2000 milhões de dólares serão canalizados para a Redwood Materials, empresa fundada pelo cofundador e ex-CTO da Tesla Jeffrey Brian Straubel, cujo core business reside no desenvolvimento e na comercialização de soluções para reciclar as baterias de iões de lítio em fim de vida, bem como recuperar os materiais mais valiosos de dispositivos electrónicos considerados lixo, para posterior reutilização. A ideia é resgatar os metais caros e raros e voltar a utilizá-los, protegendo o planeta e poupando no processo.