É um novo desenvolvimento do mais recente escândalo angolano. Carlos São Vicente, genro de Agostinho Neto, o primeiro Presidente de Angola, foi esta terça-feira preso preventivamente por suspeitas da prática dos crimes de peculato, corrupção, branqueamento de capitais e tráfico de influência, bem como recebimento de vantagem indevida e participação económica em negócio. Este processo já levou à apreensão de vários dos seus bens em Angola, depois de a Suíça lhe ter congelado 900 milhões de dólares, cerca de 760 milhões de euros, numa investigação sobre lavagem de dinheiro.

Segundo um comunicado da Procuradoria-Geral da República enviado ao Observador, o ex-presidente da seguradora AAA deu entrada na cadeia de Viana, nos arredores de Luanda, depois de ter sido ouvido, pela segunda vez, na Direção Nacional de Investigação e Ação Penal (DNIAP).

Há três dias, já as autoridades angolanos tinham congelado as contas e arrestado bens da mulher de Carlos São Vicente, Irene Neto, ex-deputada e membro do Bureau Político do MPLA.

Entretanto já foram também enviadas cartas rogatórias a Portugal e ao Luxemburgo, a pedir a colaboração das autoridades judiciais nestas investigações e procuradores angolanos deslocaram-se à Suíça, na semana passada, para tentar recuperar os 900 milhões de dólares que estão na conta congelada do empresário angolano. Isto depois de terem sido apreendidos vários edifícios do grupo AAA — um dos maiores grupos empresarias de Angola na área dos seguros e da hotelaria — os hotéis da rede IU e IKA em todo o território nacional e o edifício IRCA, em Luanda, que são de Carlos São Vicente. E de o Serviço Nacional de Recuperação de Ativos da PGR angolana ter apreendido a participação social minoritária de 49% da AAA Ativos no Standard Bank Angola, onde São Vicente é administrador não-executivo.

Este caso não tem passado ao lado das famílias dos dois ex-Presidentes de Angola. Isabel dos Santos referiu numa recente entrevista que na sua gestão da Sonangol tinha posto em causa os contratos com a AAA. A filha de José Eduardo dos Santos disse mesmo ter irritado “muita gente” ao anular contratos que lesavam a Sonangol como os da empresa liderada por São Vicente.

Por outro lado, a referência pelos órgãos de comunicação social ao nome do primeiro Presidente de Angola quando se noticia este assunto tem incomodado a família e a Fundação Agostinho Neto que a qualifica de “massacre mediático de uma crueldade indizível”.

Num comunicado assinado pela viúva do antigo Presidente, Maria Eugénia da Silva Neto e pelos filhos Mário Jorge da Silva Neto, Irene Alexandra da Silva Neto e Leda da Silva Neto, a fundação diz que “sejam quais forem as circunstâncias do processo judicial em curso em Angola é absolutamente condenável que, seja quem for, diretamente ou por intermédio de terceiros evoque o nome do presidente Agostinho Neto”.

Essa nota sublinha que Irene Neto casou com Carlos São Vicente seis anos após a morte de Agostinho Neto (há 41 anos) e que este “não o conheceu e nem tem qualquer ligação com a sua vida pessoal e profissional”.