O ciclo “12 em Rede – Aldeias em Festa 2020” vai animar no fim de semana as Aldeias Históricas de Trancoso e de Marialva (Mêda), no distrito da Guarda.

Segundo a Associação de Desenvolvimento Turístico Aldeias Históricas de Portugal, entidade promotora dos eventos, na sexta-feira Trancoso recebe uma festa com o mote “Bandarra” e, no sábado, Marialva celebra “As Mulheres de Marialva”. A fonte refere em comunicado enviado à agência Lusa que promove “duas festas imperdíveis”, que vão levar “mais vida e animação às duas localidades, oferecendo a habitantes e visitantes um fim de semana inesquecível”.

Na sexta-feira, o ciclo “12 em Rede” chega à Aldeia Histórica de Trancoso com a iniciativa “Bandarra. O Sapateiro Contador de Histórias e Futuros”, que inclui um programa baseado na figura do mítico sapateiro, poeta e profeta, que faz parte da História e do imaginário local. “Bandarra deixou as suas palavras imortalizadas em trovas, nas quais fala do futuro de um povo que se há de cumprir, e sobre quem Fernando Pessoa disse que ‘o coração não foi português, mas Portugal'”, lembra a organização.

O programa do evento, que começa pelas 10h30, inclui “urban sketch”, degustações de pratos regionais, “showcooking”, uma visita guiada encenada e três performances que juntam vários nomes do panorama artístico nacional.

No dia seguinte, sábado, a partir das 09h, a Aldeia Histórica de Marialva, no concelho de Mêda, que dista pouco mais de 20 quilómetros de Trancoso, recebe o ciclo “12 em Rede” celebrando “As Mulheres de Marialva”.

“A festa vai dar destaque ao papel que as mulheres da aldeia tiveram na sua herança patrimonial e cultural, com gastronomia, visitas guiadas encenadas e uma caminhada, terminando com um concerto de um dos grandes mestres da guitarra portuguesa, António Chainho, com uma grande mulher do fado, Kátia Guerreiro”, adianta a Associação Aldeias Históricas de Portugal.

Devido à pandemia causada pela Covid-19, a participação nos eventos será limitada e sujeita a inscrição prévia, mas as festas de Trancoso e de Marialva, no interior do país, poderão ser “sentidas e vividas em todo o mundo”, via ‘streaming’, nas redes sociais.

Os eventos são promovidos pela Associação de Desenvolvimento Turístico Aldeias Históricas de Portugal, numa organização dos municípios de Trancoso e de Mêda, Junta de Freguesia de Marialva, associações e agentes económicos locais. A iniciativa é apoiada pelo Centro 2020, Portugal 2020 e pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, através do Programa de Valorização Económica de Recursos Endógenos (PROVERE). O ciclo “12 em Rede – Aldeias em Festa 2020” prossegue em Castelo Mendo (02 de outubro), Almeida (03), Piódão (04), Sortelha (17), Castelo Novo (24), Idanha-a-Velha (31) e Monsanto (07 de novembro).