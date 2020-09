A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa contribui para que esta informação, essencial para o esclarecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos Santa Casa Misericórdia de Lisboa

O Lar da Mitra, da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML), regista um surto de Covid-19 com 31 pessoas infetadas, das quais 14 colaboradores e 17 utentes, um dos quais com sintomas, tendo sido hospitalizado, adiantou esta terça-feira a instituição.

Segundo o gabinete de imprensa da SCML, “a situação está neste momento a ser monitorizada e já foi ativado o plano de contingência”, tendo as autoridades locais sido alertadas e realizados 130 testes de despiste à Covid-19, incluindo a colaboradores externos.

A SCML não tem, para já, informações da gravidade do estado de saúde do utente internado, mas dos 31 casos positivos era o único que apresentava sintomas. Não está ainda identificada a origem do surto e, apesar dos 14 colaboradores infetados, a SCML garante que o normal funcionamento do lar não está comprometido.

Os utentes que têm teste positivo estão já isolados dos restantes utentes do lar.