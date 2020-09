As empresas demoram em média 3,5 dias a entregar aos clientes produtos comprados online e cobram 4,2 euros por cada pedido de entrega, revela um estudo da consultora Deloitte sobre desempenho do comércio eletrónico em Portugal.

A rapidez de entrega é um dos fatores mais importantes e diferenciador para o consumidor no momento da entrega, situando-se, atualmente, e em média, em 3,5 dias”, indica o estudo “Experiência de compra online e de operações ‘last mile'”, feito pela Deloitte em colaboração com a Associação Portuguesa de Logística (APLOG), onde foram analisadas 162 empresas de grande consumo com loja ‘online’ em Portugal.