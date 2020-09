O novo Aero 3 da Touring Superleggera será uma das estrelas do próximo Salon Privé Concours d’Elegance, a exposição de veículos de luxo, clássicos ou modernos, realizada no Reino Unido. Produzido pelo carroçador italiano Carrozzeria Touring Superleggera, o coupé mistura linhas rétro com chassi e mecânicas modernas e potentes, ou não derivassem elas da Ferrari, o mais reputado dos fabricantes de desportivos.

Curiosamente, a Touring Superleggera inspirou-se no BMW 328 Touring Berlinetta de 1939, que venceu as Mille Miglia desse ano 3 fotos

A Touring Superleggera não é um fabricante de grandes volumes, preferindo satisfazer, de cada vez, uma reduzida quantidade de clientes. Daí que apenas 15 unidades do Aero 3 estejam previstas serem fabricadas, o que só vai tornar este coupé italiano ainda mais apetecível e valioso, por se converter em modelo de colecção.

A qualidade de construção do habitáculo parece requintada, compatível com uma construção artesanal 6 fotos

O elemento mais distintivo do Aero 3 é a sua barbatana de tubarão, a alheta vertical longitudinal que nasce no tejadilho e se prolonga até à traseira, a fazer lembrar os Jaguar, entre outros modelos de competição do passado, mas igualmente os F1 actuais.

O Aero 3 é rico em pormenores, a começar pela regulação da asa traseira 8 fotos

O habitáculo longo e mergulhante deve-se à necessidade de alojar o imenso motor V12, a mesma unidade (no caso com 6,3 litros) da Ferrari que equipou o 599, o F12 Tour de France, o F12 Berlinetta e o actual 812 Superfast. A potência do V12 atmosférico do Aero 3 ronda 730 cv às 8250 rpm, um regime muito respeitável para um V12 com esta cilindrada. Associada ao V12 está uma caixa sequencial com 7 velocidades.

Com um peso de 1641 kg, o que lhe permite ser mais leve 150 kg do que o Ferrari F12 Berlinetta que lhe serve de base, o Aero 3 é capaz de ir de 0 a 100 km/h em 3,1 segundos, para depois alcançar 339 km/h, a mesma velocidade do Ferrari 812 Superfast com 800 cv, o que confirma a eficiência do superdesportivo desenhado pela Touring Superleggera.

O preço não é conhecido, devendo ser anunciado amanhã, 23 de Setembro, quando o Salon Privé abrir as portas. Mas sabe-se, isso sim, que das 15 unidades a produzir, três já estão vendidas ainda antes de alguém ver o modelo.