O M3 é um dos desportivos mais emblemáticos da BMW, mesmo agora que a chegada do M4 o relegou para uma carroçaria mais familiar e menos agressiva, de quatro portas. Além de todas as características e trunfos que pode exibir, vai ser sobretudo conhecido pela enorme grelha com o duplo rim vertical, similar à que também equipa o Série 4, a nova imagem de marca da marca alemã.

O M3 (à direita) e o Série 4 partilham a nova frente da BMW, com uma grelha "king size" 2 fotos

O motor será o seis cilindros biturbo com 3 litros de capacidade, que fornecerá 480 cv na versão normal, similar à que monta o X3 M. O M3 Competition elevará a fasquia para 510 cv, com a a potência a passar às rodas traseiras através de uma caixa manual, na versão mais acessível e menos potente, para depois o topo de gama recorrer a uma caixa automática e ao sistema de tracção integral, o M xDrive. Veja aqui como o modelo foi desenvolvido:

Recorrendo à plataforma CLAR, a mesma que serve o Série 4 e o Série 7, o novo M3 terá uma distância entre eixos de 2851 mm, a mesma do Série 4, mas o comprimento é de somente 4,709, ou seja, menos seis centímetros do que a versão coupé de duas portas. Na Alemanha, espera-se que o novo M3 seja apenas ligeiramente mais caro do que o seu antecessor.