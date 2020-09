(Texto em atualização)

E ao quinto dia de julgamento do alegado pirata informático Rui Pinto, volta ao Campus da Justiça, em Lisboa, o inspetor da Polícia Judiciária (PJ) José Amador, cujo testemunho ainda não terminou. Na última sessão o polícia revelou que quando investigavam a identidade de quem estaria por detrás do Football Leaks chegaram a enviar um documento ao advogado da Doyen, Pedro Henriques, que hoje acusa Rui Pinto de extorsão.

Tratava-se, segundo descreveu na última sessão, de um ofício em que as autoridades portuguesas pediam a colaboração da Rússia para descobrir a origem dos e-mails enviados por Rui Pinto — na altura, Artem Lobuzov — e nos quais pedia dinheiro em troca da não divulgação de documentos da Doyen que tinha em sua posse. O depoimento do inspetor levou à repetição de perguntas por parte do coletivo de juízes, mas a sessão terminou sem ficar bem esclarecido.

Segundo explicou então o inspetor às autoridades, o objetivo era Pedro Henriques “agilizar a chegada [do ofício] aos russos” onde estaria alojada a empresa Tandex, de onde foi enviado o e-mail pelo alegado pirata informático Rui Pinto.

Rui Pinto, o principal arguido, responde por 90 crimes — todos relacionados com o facto de ter acedido aos sistemas informáticos e caixas de emails de pessoas ligadas ao Sporting, à Doyen, à sociedade de advogados PLMJ, à Federação Portuguesa de Futebol, à Ordem dos Advogados e à PGR. Entre os visados estão Jorge Jesus, Bruno de Carvalho, o então diretor do DCIAP Amadeu Guerra ou o advogado José Miguel Júdice. São, assim 68 de acesso indevido, 14 de violação de correspondência, seis de acesso ilegítimo e ainda por sabotagem informática à SAD do Sporting e por tentativa de extorsão ao fundo de investimento Doyen.

Aníbal Pinto, o seu advogado à data dos alegados crimes, responde pelo crime de tentativa de extorsão. Isto porque, segundo a investigação, Rui Pinto terá exigido à Doyen um pagamento entre 500 mil e um milhão de euros para que não publicasse documentos relacionados com a sociedade que celebra contratos com clubes de futebol a nível mundial. Aníbal Pinto, então advogado do hacker, terá servido de seu intermediário. E é por isso que se sentam os dois, lado a lado, em frente ao coletivo de juízes.