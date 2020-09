As autoridades italianas estão a investigar alegações de que o exame de cidadania de Luis Suárez tenha resultado de um esquema fraudulento, tal como anunciado esta terça-feira pela imprensa internacional. O avançado do Barcelona não está sob investigação, mas poderá ser ouvido pelas autoridades.

Em causa está o teste de cidadania que Suarez realizou a 17 de setembro na Universidade para Estrangeiros de Perúgia, em Itália, numa altura em que a Juventus adivinhava-se como o destino mais provável para o jogador — as vagas para jogadores extra-comunitários já estavam preenchidas, pelo que se tornou necessário que Suárez obtivesse um passaporte italiano.

Agora, o exame de cidadania está a ser investigado por suspeita de fraude, uma vez que as autoridades italianas acreditam que o jogador teve acesso prévio às perguntas.

Citada pelo The Guardian, a universidade no olho do furacão diz ter seguido todos os “procedimentos corretos” e de forma transparente. O mesmo jornal acrescenta, porém, que tanto as perguntas como as notas terão sido combinadas antes da realização do exame.

Suárez rescindiu recentemente com o Barcelona, ao fim de seis temporadas e quase 200 golos, período durante o qual conquistou quatro ligas espanholas, quatro Taças do Rei e uma Liga dos Campeões.