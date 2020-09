O piloto português Miguel Oliveira (KTM) garantiu estar “motivado” para o Grande Prémio da Catalunha, oitava prova do Mundial de MotoGP, que se disputa no domingo, em Barcelona.

Em declarações difundidas pela equipa Tech3, pela qual alinha o piloto de Almada, Miguel Oliveira disse que o circuito de Montmeló “é uma pista que se adequa bem” à KTM e ao seu “estilo de condução”.

“Estou a gostar de trabalhar assim e conseguir um resultado ainda melhor do que aquele que consegui no GP da Emilia Romana”, frisou Miguel Oliveira.

O piloto luso garante estar “motivado para ir para Barcelona”.

“Depois do resultado da corrida em Misano (no domingo, no qual foi quinto classificado), penso que podemos relaxar um pouco”, sublinhou Oliveira.

O GP da Catalunha será a oitava prova do Mundial de MotoGP e, após sete corridas disputadas, Miguel Oliveira é oitavo classificado, com 59 pontos, a 25 do líder, o italiano Andrea Dovizioso (Ducati).