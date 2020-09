Naomi Campbell e will.i.am no lançamento da Fundação José Neves. Veja aqui em direto

Campbell está entre as presenças mais aguardadas da tarde. A manequim de 50 anos estará à conversa com os dirigentes da Fundação José Neves na qualidade de fundadora da Fashion For Relief, associação de beneficência que criou em 2005, segundo a própria, inspirada no exemplo do “avô” e “mentor” Nelson Mandela. Ao longo dos últimos 15 anos, a organização tem sido responsável por desfiles de moda que desafiam figuras de topo do cinema e da música, entre outras, a apoiar causas como a luta contra o Ébola e as comunidades afetadas por flagelos como o conflito armado na Síria, o furacão Katrina nos Estados Unidos ou o sismo no Haiti, em 2010.

Mas há outro orador inusitado. Vindo do mundo da música, há vários anos que William Adams (will.i.am) tem uma presença expressiva também na esfera tecnológica. Em 2011, foi nomeado diretor de inovação criativa da Intel. Cerca de dois anos depois, fundava a i.am+, empresa californiana dedicada a unir moda e tecnologia através de equipamentos de ponta vestíveis.

O evento virtual é transmitido em direto, a partir das 15h. Ao lado do fundador da Farfetch, também Carlos Oliveira e António Murta, presidente executivo e administrador não executivo da fundação, respetivamente, serão os anfitriões da pequena conferência. Foram ainda convidados o banqueiro português António Horta-Osório, Niklas Zennstrom, fundador do Skype e da capital de risco Atomico, e Jean-Philippe Courtois, vice-presidente executivo e presidente para a área de Global Sales, Marketing and Operations da Microsoft, entre outros.

No centro da ação da nova fundação está a educação, mais especificamente uma estratégia que quer “colocar Portugal na liderança do desenvolvimento humano nos próximos 20 anos”, nas palavras de José Neves, que em 2019 era o quarto empresário mais rico de Portugal, segundo a revista Forbes.

FJN, o primeiro programa a ser apresentado, consiste num sistema de bolsas reembolsáveis a estudantes universitários. Durante os primeiros dois anos, a fundação estima abranger 1.500 estudantes e 100 cursos e formações, o que representa um investimento de cinco milhões de euros. Embora o valor de investimento que a plataforma teve não tenha sido revelado, José Neves já defendeu que se trata de uma iniciativa pessoal, para a qual irão reverter dois terços de tudo o que tem.