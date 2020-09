O novo Opel Mokka foi hoje apresentado ao público, a partir da sede da marca, em Rüsselsheim, na Alemanha. O evento, que decorreu cerca de três meses depois de terem sido reveladas imagens e as principais novidades trazidas pela nova geração do B-SUV germânico, conforme aqui lhe demos conta, coincide com a divulgação dos preços e a abertura das encomendas na rede de concessionários da Opel em Portugal.

Sobressaindo visualmente pela nova frente “Opel Vizor”, o novo Mokka estreia também o novo logótipo da marca, enquanto o interior assume uma configuração mais clean, cortesia de dois ecrãs digitais de grandes dimensões que permitem reduzir o número de comandos físicos a bordo, ainda que as funções mais importantes continuem a poder ser activadas directamente. Tudo isto leva o CEO da marca, Michael Lohscheller, a posicioná-lo como o modelo que “reinventa virtualmente a Opel”, com a particularidade de disponibilizar de imediato versões a gasolina, a gasóleo e 100% eléctrica.

A gasolina, a oferta centra-se no 1.2 Turbo, em versões de 100 e 130 cv, com preços de 21.100€ e 22.600€, respectivamente, a que é necessário somar mais 2000€ na motorização mais potente, caso o cliente prefira trocar a caixa manual de seis velocidades pela transmissão automática de oito relações (AT8), com patilhas no volante. Os valores indicados, referentes à versão mais básica (Business Edition), vão depois aumentando à medida que o equipamento é progressivamente enriquecido nas versões Elegance e GS Line.

Esta é a versão eléctrica a bateria do novo Mokka, mas o pequeno SUV estará igualmente disponível com motores a combustão, diesel e gasolina 11 fotos

A gasóleo, a representação fica entregue ao 1.5 Turbo D de 110 cv e 250 Nm, com caixa manual de seis velocidades, que é comercializado por valores a partir de 24.500€ na versão Business Edition, de acesso à gama. Neste caso, há mais um nível de equipamento, denominado Ultimate, que se assume como o topo da gama (acima do GS Line). Este que é o Mokka diesel mais completo custa 30.500€.

Para aceder à versão puramente eléctrica do SUV alemão vai ser preciso desembolsar quase mais 6000€. O Mokka-e (136 cv e 324 km de autonomia) chega por 36.100€. Trata-se do valor exigido pela Business Edition, a que é necessário juntar 2500€ para aceder ao nível de equipamento acima (Elegance). O Mokka-e GS Line custa 39.100€ e o topo de gama requer em troca 42.100€.