O recém-eleito líder da bancada social democrata, Adão Silva, já tinha admitido esta segunda-feira que o PSD não iria apresentar nenhum projeto para uma comissão de inquérito ao Novo Banco e que o partido deveria votar um dos textos dos outros partidos ou um “texto conjunto”. Esta noite, na SIC Notícias, o líder dos sociais-democratas admitiu mesmo votar favoravelmente a proposta do Bloco de Esquerda e, assim, viabilizar o inquérito ao Novo Banco.

Segundo Rui Rio, só depois de se saber se “o que foi pago para o Novo Banco [foi] justo” é que se poderá, ou não, “pagar mais para o Novo Banco”. “Se foi pago a mais é necessário acertar as contas”, defendeu o líder do PSD, considerando que é preciso “descobrir” tudo o que aconteceu porque a fatura para os contribuintes portugueses já é muito pesada.

Mais concretamente, referindo-se ao texto do BE sobre a comissão de inquérito, Rio diz que a leu: “Está certa, estou de acordo, voto a favor”. E disse ainda que uma nova auditoria poderia ser feita “talvez pelo Tribunal Constitucional, devidamente assessorado”.

Questionado ainda sobre eventuais coligações à direita, com o Chega, Rui Rio voltou a rejeitar, considerando a linha ideológica do partido. Sobre o CDS, Rui Rio lamentou que a postura de crítica constante do partido na Assembleia da República tivesse conduzido às “dificuldades” em que o partido se encontra. “As pessoas não votam em quem diz mal, querem para o Governo aquela pessoa que tem alternativa, que fala verdade e que tem alternativa com alguns traços de diferença relativamente ao que está, se não não vale a pena trocar. Acho que esse foi o problema do CDS”, afirmou Rui Rio.

Sobre a reunião desta segunda-feira com o Governo, Rio voltou a insistir na necessidade de uma classe média “mais robusta” para alcançar uma economia mais competitiva, concordou com a ligação ferroviária entre todas as capitais de distrito do país e disse ainda que poderá equacionar a ligação de alta velocidade entre Lisboa e Porto.

Já sobre as presidenciais, em relação ao apoio do PSD à recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa, Rio rejeitou dar para já uma posição formal do partido, que será decidida na reunião da comissão política nacional, mas disse que fica bastante claro que o partido apoiará formalmente um Presidente da República que foi “um dos fundadores do PSD, líder do PSD e que é o Presidente da República atualmente, numa altura em que o país precisa de estabilidade”.