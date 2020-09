Trapezista, astróloga, guru do fitness. Morreu Jackie, a mãe de Sylvester Stallone

Jackie nasceu em Washington DC, nos EUA, em 1921. Desde muito cedo se interessou pelo mundo do exercício físico e da ginástica muito por culpa do pioneiro do halterofilismo Charles Atlas, que durante uns tempos viveu com a sua família. Com apenas nove anos entrou para o circo como trapezista e desde então saltitou por uma mão cheia de empregos: foi cabeleireira, corista num bar, promotora de espetáculos de wrestling e até chegou a explorar o mundo da astrologia, na década de 90.

Apesar de tudo isso, as duas coisas que mais a celebrizaram — tirando o seu filho, uma das maiores estrelas de Hollywood — foi a cadeia de ginásios só para mulheres que criou, a Barbella’s, e, mais recentemente, a passagem pela versão britânica do Big Brother em 2005. Jackie fez parte do “elenco” da terceira temporada do reality show, totalmente dedicado a “Vips”. A particularidade desta sua prestação? Aconteceu na companhia da ex-nora, Brigitte Nielsen, que foi casada com Sylvester entre 1985 e 1987. A fama de destemida e frontal que levou para dentro da casa resultaram na sua expulsão apenas quatro dias depois de o programa ter começado. A causa deste desfecho deveu-se aos contínuos problemas que arranjava com a ex-nora.

Mais tarde, conta o The Guardian, Jackie acabaria por dizer que a participação no programa a deixou “entediada e doente”, algo semelhante a ter de “ficar internada numa casa de repouso”. Mas não se ficou por aí: uma declaração famosa de Jackie Stallone revelava que a mãe de Sylvester, quando aceitou participar no reality show, “pensava que Madonna poderia estar lá…” ou outras “pessoas intelectuais, inteligentes”. “O que era suposto eu aprender com as personagens que lá puseram?”, questionou.

Jackie Stallone casou-se por três vezes e teve três filhos, Sylvester, Frank e Toni, a única rapariga (que morreu em 2012). Deixa viúvo o poeta Stephen Levine.