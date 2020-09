802 casos em 24 horas garantem entrada no top 10 dos piores dias da pandemia

Mais uma vez, Lisboa e Vale do Tejo, que abrange o distrito da capital, mas também parte dos distritos de Setúbal, Santarém e Leiria, acumula mais de metade dos novos casos (54,5%) do país. E tem quase tantos casos esta quarta-feira (427) como o país no dia anterior (463).

Segue-se a região Norte com 240 novas infeções confirmadas (acumulando agora 25.339 casos desde que teve início a pandemia), o Centro com 73, o Algarve com 28, o Alentejo com 19, os Açores com 3 e Madeira com 2.

O dia foi ainda de aumentos no número de internados (mais 25, para um total de 571) e de doentes graves internados em Unidades de Cuidados Intensivos (77 no total, dos quais 7 nas últimas 24 horas).