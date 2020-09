O presidente da Administração Regional de Saúde do Alentejo assegurou esta quarta-feira que a adjudicação do novo hospital de Évora vai ocorrer até ao final do ano, admitindo uma reprogramação para tentar aumentar o financiamento comunitário.

José Robalo foi ouvido esta quarta-feira de manhã na Assembleia da República pela Comissão de Saúde sobre o processo de construção do futuro Hospital Central do Alentejo, sobre o surto de Covid-19 no lar de Reguengos de Monsaraz (distrito de Évora) e sobre a demora na reabertura de algumas extensões de saúde, numa audição requerida pelo PCP.

O processo de construção do novo Hospital Central do Alentejo, que deverá estar concluído em 2023 e que envolve um montante total superior a 180 milhões de euros, tem sido alvo de críticas devido aos atrasos na adjudicação da obra.

Em abril deste ano, o presidente da ARS do Alentejo tinha dito à agência Lusa que o concurso público da empreitada do novo hospital foi ganho pelo grupo espanhol Acciona, mas desde então o processo não sofreu evolução.

Confrontado pelos deputados, José Robalo explicou que a demora tal se deveu a uma “diferença em relação ao cronograma financeiro que a ARS tinha projetado” e aos efeitos da pandemia, mas assegurou que o processo vai ficar concluído até ao final do ano.

“O que posso garantir é que a adjudicação será feita até ao final do ano e depois será enviada para o Tribunal de Contas. É isso que eu posso garantir neste momento”, sublinhou, afastando qualquer cenário de “regresso à estaca zero”.

O presidente da ARS do Alentejo adiantou ainda que está a ser feita uma reprogramação da obra para que se possa obter um financiamento comunitário superior ao previsto (40 milhões), diminuindo o contributo nacional no investimento.

No entanto, José Robalo ressalvou que este processo é paralelo ao da adjudicação e que “não existe interferência”.

O Hospital Central do Alentejo, a construir na periferia de Évora, vai ter um edifício que ocupará uma área de 1,9 hectares e terá uma lotação de 351 camas em quartos individuais, que pode ser aumentada, em caso de necessidade, até 487.

A futura unidade hospitalar vai dar resposta às necessidades de toda a população do Alentejo, com uma área de influência de primeira linha que abrange cerca de 200 mil pessoas e, numa segunda linha, mais de 500 mil pessoas.

A infraestrutura contará com 11 blocos operatórios, três dos quais para atividade convencional, seis para atividade de ambulatório e dois para atividade de urgência, cinco postos de pré-operatório e 43 postos de recobro.

ARS do Alentejo admite instalar contentores para reabrir extensões de Saúde

O presidente da ARS Alentejo admitiu esta quarta-feira recorrer à instalação de contentores para permitir o pleno funcionamento das extensões dos centros de saúde, que tiveram de fechar serviços devido à Covid-19.

Sobre as extensões dos centros de Saúde, José Robalo começou por ressalvar que “não houve qualquer encerramento”, mas sim a “suspensão” de atividade, explicando que tal se deveu à “necessidade de mudar alguns circuitos de circulação e de readaptar instalações “de forma a garantir as condições de segurança aos profissionais e utentes”.

José Robalo adiantou que houve necessidade de readaptar oito extensões e que em cinco “existem dificuldades em criar as condições físicas para a sua reabertura”, apontando como solução alternativa a sua transferência para novo local ou a instalação de contentores nas atuais instalações.

Gostaríamos de já ter retomado a atividade, mas precisamos de garantir que as condições são asseguradas. Em algumas unidades teremos de fazer grandes alterações e adquirir contentores, provavelmente alugar. Isso está em cima da mesa”, apontou.

No final de julho, a Câmara Municipal de Évora aprovou uma moção a exigir à ARS do Alentejo a reabertura urgente das extensões de saúde das freguesias rurais do concelho ainda encerradas, na sequência da pandemia da Covid-19. No distrito de Évora existem 14 centros de Saúde e 78 extensões.