Catarina Martins ou António Costa: Quem tem razão na guerra de números sobre o reforço de médicos no SNS?

A dúvida já estava colocada desde o início da tarde, quando a ministra da Saúde disse que existem atualmente mais médicos no Serviço Nacional de Saúde do que existiam no final de 2019. Horas depois, no debate sobre o Plano de Recuperação no Parlamento, o primeiro-ministro especificou que “só nos médicos temos mais 691 do que tínhamos no início do ano”. No mesmo debate, a líder do Bloco de Esquerda Catarina Martins disse que durante a pandemia o “número de médicos foi descendo” e que, em julho, havia um total de 582 médicos a menos desde janeiro. Ora, a diferença está mesmo no ponto de partida usado pelo Governo e no ponto de partida utilizado pelo Bloco de Esquerda para fazer as contas.

Uma nota concreta sobre o que disse em matéria de recursos humanos no SNS: hoje temos mais 5216 profissionais do que no início do ano. Só nos médicos temos mais 691 do que tínhamos no início do ano”.

António Costa, no debate do Plano de Recuperação no Parlamento

A ministra da saúde disse hoje que há mais médicos no SNS. Não é isso que está nos números do portal do SNS. Na verdade, durante a pandemia, o número de médicos no SNS foi descendo. Comparando com janeiro, tínhamos em julho menos 130 médicos de carreira e menos 452 internos. Há mesmo menos médicos no SNS.”

Catarina Martins, no debate do Plano de Recuperação no Parlamento

Do lado do Governo, o número de médicos (total, de carreira e internos) utilizado foi o que reportava ao final do ano passado: 29.018 (19.614 médicos de carreira e 9.404 médicos internos). Do lado do Bloco de Esquerda, o referencial foi outro, o total de médicos que havia em janeiro: 30.484 (19.555 médicos de carreira e 10.929 médicos internos). E a diferença entre os dois números de mais de 1.400 médicos permite ao Governo apresentar um saldo positivo em agosto e ao Bloco de Esquerda afirmar que o número de médicos desceu desde janeiro.