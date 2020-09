O défice das administrações públicas no primeiro semestre deste ano foi de 5,4%, segundo os dados provisórios do Instituto Nacional de Estatísticas publicados esta quarta-feira. Até junho, “o saldo das AP fixou-se -5,4% do PIB em 2020, o que compara com -1,2% em igual período de 2019”, indica o INE.

A quebra do saldo registada no segundo trimestre, que coincide com alguns dos meses mais difíceis da pandemia, foi particularmente séria, ao atingir 10,5% do PIB (perto de 4,9 mil milhões de euros). No mesmo trimestre do ano passado, o défice tinha atingido os 2,2%. E no primeiro trimestre deste ano, pouco contaminado ainda pela pandemia, o saldo tinha sido negativo em apenas 1,1% do PIB.

O documento do INE confirma que o Governo aponta para um défice de 7% do PIB no final do ano (depois de um excedente em 2019), como já tinha sido anunciado pelo ministro das Finanças, João Leão; e indica que a dívida pública deverá disparar de 117,2% para 133,8% do PIB.

Em atualização