Há vários motivos que levam o proprietário de um veículo usado a querer saber o seu real valor. Na maioria das vezes, o motivo prende-se com a sua vontade de trocá-lo por um novo, ou um usado mais recente. Mas há igualmente os que pretendem ter acesso a uma ficha detalhada do seu veículo, incluindo as especificações técnicas e o nível de equipamento ou conhecer o seu real valor de mercado, fundamental quando se aproxima uma contenda com a autoridade tributária ou um divórcio litigioso.

Para ajudar em todas estas situações, surgiu o Avaliar Carro, um site que permite conhecer o valor de um automóvel usado em poucos segundos. Basta introduzir a matrícula e, instantaneamente, eis o preço do carro que nos serviu nos últimos anos.

Caso o objectivo seja desfazer-se rapidamente do veículo com uns meses de serviço, ou uns anos, o Avaliar Carro pode ainda recorrer a um conjunto de empresas do sector e solicitar ajuda para, rapidamente, encontrar um novo dono para o veículo, evitando-se assim receber chamadas de potenciais compradores, que depois querem ver o carro e conduzi-lo, entre uma série de eventos que roubam tempo e não dão dinheiro.

Para funcionar, o programa que alimenta o site Avaliar Carro recorre à base de dados que inclui os elementos de todos veículos comercializados nos últimos 15 anos, o que, segundo a FleetData, o grupo que detém o novo site de vendas de usados, permite agilizar o processo e reduzir os dados exigidos aos potenciais vendedores.