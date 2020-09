Será o início do fim de uma era? Cristiano Ronaldo ficou em 10.º entre os melhores jogadores da UEFA da época passada, ao mesmo tempo que Messi ficou com o quarto lugar, anunciou a UEFA. Ou seja, além da novidade de o capitão português ficar de fora do top 3 pela primeira vez desde 2010/11, é também uma estreia neste período o pódio ter ficado entregue a jogadores que não os dois melhores da última década. A corrida vai ser feita entre Kevin De Bruyne, do Manchester City, e duas estrelas do Bayern de Munique — o avançado Lewandowski e o guarda-redes Manuel Neuer.

Fora do pódio estão ainda cinco jogadores que chegaram à final da Liga dos Campeões de Lisboa: Neymar (Paris Saint-Germain), Thomas Müller (Bayern de Munique), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Thiago Alcántara (que se mudou do Bayern de Munique para o Liverpool no início desta época) e Joshua Kimmich (Bayern de Munique).

O prémio é atribuído a quem jogue em território europeu, independentemente da nacionalidade, e tem em conta todas as competições da época ao serviços dos clubes, mas também das respetivas seleções. A shortlist de três jogadores foi selecionada por um júri constituído por 80 treinadores que participaram nas competições europeias (32 da Champions e 48 da Liga Europa) e ainda um grupo de 55 jornalistas (um de cada nacionalidade) selecionados pelo parceiro da UEFA neste prémio, o grupo European Sports Media. Os treinadores estiveram impedidos de escolher jogadores das equipas que representam.

Messi e Ronaldo conquistaram mais de metade dos prémios

A última década e meia ficará para sempre marcada pela “luta” entre Cristiano Ronaldo e Leonel Messi pelo título de melhor jogador — e raras foram as vezes em que qualquer um dos dois ficou para trás, seja no palco europeu como mundial. No caso do prémio da UEFA, atribuído com o atual modelo desde 2010/11 (embora já tendo mudado de nome desde então), o jogador da Juventus tinha marcado sempre presença na última fase de votações (que forma o pódio), enquanto que o capitão do Barcelona tinha derrapado apenas por três vezes, ficando nesses casos sempre em quinto lugar (2013/14, 2015/16, 2017/18).

No entanto, as duas estrelas conquistaram, em conjunto, mais de metade dos prémios atribuídos com este modelo de votações. Leonel Messi venceu duas vezes o UEFA Best Player in Europe Award, logo em 2010/11 e em 2014/15, e Cristiano Ronaldo conquistou o galardão três vezes, em 2013/14, 2015/16 e 2016/17 — a última das quais já com o nome atual, de UEFA Men’s Player of the Year Award. Os outros quatro vencedores foram Iniesta, Ribery, Modric e Van Dijk (no caso do holandês, a primeira vez que um defesa conquistou o troféu).

No entanto, tanto o capitão português (2007/08) como o argentino (2008/09) tinham conquistado já um prémio cada no modelo anterior, chamado de UEFA Club Footballer of the Year. É nessa galeria antiga que entram também nomes míticos do futebol europeu, como Ronaldo “o Fenómeno”, David Beckham, Redondo, Effenberg, Zidane, Buffon, Deco, Gerrard, Ronaldinho, Kaka e Milito.

Bruno Fernandes foi o melhor jogador da Liga Europa?

Nos restantes prémios da UEFA, destaque para Bruno Fernandes, que disputa com Banega (Sevilha) e Lukaku (Inter) o prémio de melhor jogador da Liga Europa. O português fez 10 jogos na competição, entre Sporting e Manchester United, tendo marcado 8 golos.

Confira todos os finalistas da UEFA:

Melhor jogador do ano (homens): Kevin De Bruyne, Robert Lewandowski, Manuel Neuer.

Treinador do ano (homens): Flick, Klopp, Nagelsmann

Melhor jogador da Liga Europa (homens): Banega, Bruno Fernandes, Lukaku

Melhor guarda-redes da época (homens): Navas, Neuer, Oblak

Melhor defesa da época (homens): Alaba, Davies, Kimmich

Melhor médio da época (homens): De Bruyne, Thomas Müller, Thiago Alcântara

Melhor avançado da época (homens): Lewandowski, Mbappé, Neymar

Melhor jogadora da época (mulheres): Bronze, Harder, Renard

Melhor treinadora da época (mulheres): Cortés, Lerch, Vasseur

Melhor guarda-redes da época (mulheres): Bouhaddi, Endler, Paños

Melhor defesa da época (mulheres): Bronze, Goessling, Renard

Melhor médio da época (mulheres): Gunnarsdóttir, Marozsán, Popp

Melhor avançada da época (mulheres): Cascarino, Harder, Miedema