O presidente da Câmara de Arcos de Valdevez estimou esta quinta-feira em mais de quatro milhões de euros o total do investimento que a autarquia está a realizar, em três anos, na beneficiação de mais 750 quilómetros de rede viária.

“Desde 2019, até agora, entre obras concluídas e em curso, o investimento, é superior a 2,5 milhões de euros. Acabámos de lançar a concurso público novas empreitadas, no valor de 750 mil euros, para a beneficiação da rede viária municipal de 11 freguesias. Em execução, nas freguesias, está ainda um investimento superior a um milhão de euros, resultante de protocolos que a Câmara estabeleceu com as juntas”, disse hoje à Lusa o social-democrata João Manuel Esteves.

O autarca justificou a dimensão do investimento municipal na rede viária com a “grande dispersão geográfica” daquele concelho do distrito de Viana do Castelo, que conta com 36 freguesias. “Arcos de Valdevez é um concelho com muitos lugares, muito distantes uns dos outros. A nossa rede viária tem uma extensão superior a 750 quilómetros”, especificou.

João Manuel Esteves acrescentou que a empreitada agora lançada a concurso público “deverá iniciar-se antes do final de 2020 e terá um prazo de execução de um ano”.

O investimento de 750 mil euros visa a reabilitação, construção e beneficiação de vias municipais em 11 freguesias “para melhorar a circulação e a segurança rodoviária no concelho, garantindo mobilidade e qualidade da vida às populações”.