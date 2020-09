Na disputa entre António Costa e Rui Rio, o primeiro-ministro parece ter um aliado em Bruxelas. O comissário europeu do emprego, o luxemburguês Nicolas Schmit, considera que o aumento do salário mínimo, se ligado a indicadores como a produtividade e a qualificação, “não é prejudicial ao crescimento económico” e, em Portugal, não teve consequências negativas no emprego. Em declarações ao Observador, o comissário europeu, membro do Partido dos Trabalhadores Socialistas do Luxemburgo, diz até que “o impacto económico foi um desastre” nos países que, na crise anterior, cortaram no valor.

O tema do aumento do salário mínimo tem estado na agenda política nacional, numa altura em que o Governo prepara o Plano de Recuperação e Resiliência, que terá de ser entregue e Bruxelas. No debate de discussão do plano, na quarta-feira, o assunto levou mesmo a um despique entre António Costa e o líder da oposição, Rui Rio.

“Eu sempre fui pelo aumento do salário mínimo nacional, num quadro em que o desemprego é baixo, e em que a economia está a crescer. Mas no presente, em que o desemprego é enorme, em que a economia está a cair, em que temos uma grande incerteza sanitária e ainda por cima em que a inflação é nula ou mesmo negativa, a minha questão é: qual o objetivo do governo em aumentar o salário mínimo nacional. Fomentar mais o desemprego?“, questionou o social-democrata.

Na resposta, António Costa disse-se “perplexo”. “Até me pareceu ouvir o seu antecessor [Pedro Passos Coelho] falar aqui, em 2016, quando defendeu que o aumento do salário mínimo ia destruir a criação de emprego, ia destruir as empresas e a economia. Mas demonstrámos ao seu antecessor que o reforço do rendimento das famílias é uma condição essencial para revitalizar a economia”, respondeu.

Com quem concorda o comissário do emprego, um dos defensores do salário mínimo europeu? Ao Observador, o socialista defende que, em Portugal, “pelo menos antes da crise [pandémica], o aumento regular do salário mínimo não teve, de todo, um impacto negativo no emprego“. “Estamos numa crise não só da oferta, mas também da procura. Durante a crise anterior o salário mínimo chegou a ser reduzido nalguns países e o impacto económico foi um desastre”, afirma. Por isso, Nicolas Schmit considera que uma “adaptação regular” do salário mínimo, se ligada à produtividade e ao investimento, sobretudo na qualificação, “não é prejudicial ao crescimento”. “Mas isto tem de ser feito num contexto de diferentes indicadores económicos que, certamente, o Governo português e os parceiros sociais têm de discutir“, acrescentou.

É que Portugal, segundo o comissário, tem ainda um problema de qualificação da força de trabalho. “Há ainda demasiadas pessoas com baixas qualificações“, aponta. Um problema que, considera, deve ser endereçado a par do apoio ao emprego jovem, nomeadamente com o financiamento do programa SURE. “Vejo que Portugal quer investir parte do dinheiro do plano de recuperação e resiliência na melhoria das qualificações. São passos positivos, especialmente para reduzir o desemprego jovem. Sem dúvida que esta crise afetou mais os jovens, que estão em setores que foram muito atingidos, como o turismo”.

A comissão europeia lançou, em julho, um programa para apoiar o emprego jovem. A ideia é “reforçar a Garantia para a Juventude”, um compromisso assumido por Portugal para assegurar que os jovens entre os 15 e os 29 anos têm acesso a uma oferta de qualidade no emprego e na formação.

A par disso, Portugal espera agora o financiamento do programa SURE, na ordem dos 5,9 mil milhões de euros, uma ajuda que António Costa disse que começará a chegar em outubro. “Esta semana, contra a expectativa de muitos, foi dada a última garantia nacional que faltava para que o SURE pudesse estar disponível. A partir do próximo mês começará a estar disponível”, informou o primeiro-ministro no debate de quarta-feira.

Este valor, garante Nicolas Schmit, “não tem nenhuma condição”, em termos de reformas no mercado de trabalho. O objetivo é ajudar ao financiamento de instrumentos como o layoff, que, considera o comissário, “limitou o número de desempregados”. Nicolas Schmit admite mesmo que este regime possa ser prolongado. “Há um risco de que a pandemia vá durar mais tempo [do que prevíamos], o que significa que, em alguns casos, prolongar a redução dos horários de trabalho pode ser útil”, explica.

O comissário diz que ainda há “cerca de 14 ou 15 mil milhões de euros disponíveis” no âmbito do SURE. “Temos de ver como a situação, em especial do mercado de trabalho, vai evoluir nalguns países, porque a situação começa a ser muito diversa nos vários estados-membros. Temos de analisar, se houver uma segunda ronda de apoio, como é que isto pode ser feito”.