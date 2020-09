Boletim DGS. Mais 691 casos e três óbitos no dia em que o número de novos recuperados duplicou

Do ponto de vista da distribuição geográfica convém assinalar que a zona de Lisboa e Vale do Tejo mantém-se como a mais susceptível a novas infeções, registando 321 novos casos, 46% de todos os que foram identificados ao longo do período de 24 horas. Enquanto isso, no Norte registaram-se mais 267 casos, na região Centro mais 73, no Alentejo mais 11 e no Algarve 16. A Madeira contabilizou mais um caso e os Açores mais dois. Dos três óbitos assinalados, dois foram registados na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) e um outro na zona Centro — ontem tinham sido registadas seis mortes em LVT e uma na zona Norte.

No que diz respeito ao perfil das vítimas mortais continua a comprovar-se que os mais idosos são quem está mais em risco: as três vítimas tinham todas mais de 60 anos (duas mulheres e um homem, uma das vítimas do sexo feminino estava entre os 60 e os 69 anos e os outros dois tinham mais de 80). O ponto positivo a extrair também do boletim desta quinta é o facto de que a taxa de mortalidade da Covid-19 em Portugal aparenta continuar a descer, tendência que já se verifica há vários meses. Hoje ficou-se pelos 2,71% e ontem, por exemplo, estava nos 2,86%.