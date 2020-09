(Em atualização)

O cardeal italiano Angelo Becciu, prefeito da Congregação para as Causas dos Santos e uma das mais altas figuras da hierarquia do Vaticano, foi demitido do cargo e dispensado de todos os direitos enquanto cardeal, anunciou esta quinta-feira a Santa Sé sem acrescentar qualquer detalhe sobre os motivos da saída.

A dispensa de um cardeal dos direitos associados ao cardinalato é uma decisão raríssima tomada pelo Papa em situações absolutamente excecionais. O último cardeal que tinha sido dispensado dos direitos, embora mantendo o título, foi o britânico Keith O’Brien, na sequência de acusações de assédio sexual, em 2015.

Mais recentemente, o cardeal norte-americano Theodore McCarrick foi retirado não só do cardinalato, mas do sacerdócio, por ter sido declarado culpado de abuso sexual de menores.