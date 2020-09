A Worten contribui para que esta informação, essencial para o conhecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos. Worten

Mais de 13 mil pessoas de 10 concelhos da Área Metropolitana de Lisboa foram contactadas nos últimos três meses pelas equipas multidisciplinares criadas no âmbito do combate à pandemia de Covid-19, foi esta quinta-feira divulgado.

De acordo com uma nota da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT), entre 30 de junho e 22 de setembro, 34 equipas multidisciplinares contactaram 13.256 pessoas nos concelhos da Amadora, Lisboa, Loures, Odivelas, Sintra, Almada, Seixal, Barreiro, Moita e Setúbal.

Profissionais da saúde, Segurança Social, proteção civil/municípios e forças de segurança têm ido ao terreno sensibilizar a população para as medidas de prevenção da doença, bem como verificar e encontrar soluções para quem necessita de apoio alimentar e realojamento, o que tem tido um impacto positivo no combate à doença”, é referido no comunicado.

Além das visitas a agregados familiares, as equipas, constituídas nos Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) da Amadora, Lisboa Central, Lisboa Norte, Lisboa Ocidental e Oeiras, Loures-Odivelas, Sintra, Almada-Seixal, Arco Ribeiro e Arrábida, têm também visitado estabelecimentos comerciais e realizado ações de sensibilização à população.

Segundo dados da ARSLVT, os concelhos de Lisboa (com 14 equipas) e de Sintra (cinco equipas) são onde se concentram o maior número de pessoas contactadas: na capital foram alvo de intervenção 3.388 pessoas e em Sintra 4.490.

As equipas do ACES Almada-Seixal, Arco Ribeiro e Arrábida só começaram a funcionar em agosto, também de acordo com a ARSLVT.