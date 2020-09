O Presidente dos Estados Unidos da América foi vaiado esta quinta-feira enquanto prestava homenagem à juíza Ruth Bader Ginsburg.

Donald Trump chegou ao Supremo Tribunal de Justiça dos Estados Unidos — onde o corpo da magistrada esteve em câmara ardente — acompanhado por Melania Trump. O casal foi recebido por um grupo de manifestantes a gritar “votem para tirá-lo”, em referência às eleições presidenciais, que se realizarão no dia 3 de novembro.

Os gritos e as vaias continuaram durante o minuto de silêncio de homenagem, tendo o Presidente abandonado as instalações poucos minutos depois.

President Trump and first lady Melania Trump paid their respects to Supreme Court Justice Ruth Bader Ginsburg as a crowd booed and chanted "Vote him out." https://t.co/ANf1IQgLss pic.twitter.com/b6izGEjHPP

— CNN (@CNN) September 24, 2020