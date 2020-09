A Worten contribui para que esta informação, essencial para o conhecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos. Worten

A fábrica Mendes Gonçalves, na Golegã, conta com um total de 14 funcionários infetados com Covid-19, na sua maioria assintomáticos ou com leves sintomas, tendo os restantes 304 trabalhadores testado negativo.

Em comunicado, a empresa, dona da marca de temperos Paladin e a maior empregadora do concelho da Golegã, no distrito de Santarém, afirma que reabriu esta quinta-feira depois da operação de higienização e desinfeção realizada ao longo do dia de quarta-feira.

A Mendes Godinho encerrou as suas instalações voluntariamente na passada terça-feira, quando teve confirmação dos primeiros casos positivos de Covid-19, tendo testado nesse dia um total de 318 funcionários. “Após a testagem, e apurados os resultados, a Mendes Gonçalves anuncia esta quinta-feira os números finais contabilizando 14 casos positivos, na sua maioria assintomáticos ou com leves sintomas e dentro das linhas de contacto já identificadas nos primeiros casos, e um total de 304 casos negativos”, descreve a nota.

A Mendes Gonçalves tem um total de 348 funcionários, 30 dos quais se encontram atualmente de baixa ou férias, mas que serão igualmente testados assim que regressarem à atividade. A empresa criou Linhas Telefónicas de Apoio à Família Mendes Gonçalves “para estar em contacto direto com os seus colaboradores e assim poder ajudar a dar resposta a todas as dúvidas ou questões que estes possam vir a ter”. Por outro lado, está a “acionar equipas de apoio aos colaboradores que se encontram em isolamento para entrega de medicamentos, refeições, compras variadas ou algo mais de que necessitem”.

A empresa destaca as medidas adotadas desde março, logo no início da pandemia, como a distribuição de material de proteção individual a todos os colaboradores, medição de temperatura à entrada do local de trabalho, teletrabalho para todos os que pudessem assegurar as suas funções remotamente, desfasamento de turnos, higienização dos espaços, entre outras.

“Estas medidas foram implementadas em tempo útil e seguidas com o maior dos cuidados, o que, acreditamos, se verificou determinante para ultrapassarmos seis meses sem registar nenhum caso positivo de covid-19 numa equipa que integra 348 colaboradores, e não obstante o progressivo aumento de casos na região”, acrescenta.